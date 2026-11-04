Плату за возврат железнодорожных билетов повысят

С 1 декабря начнет действовать новый порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Информация размещена на сайте РЖД.

До 30 ноября останется в силе действующий тариф - 3,7 рубля. Далее будет применяться прогрессивная шкала, где ставка зависит от срока сдачи билетов в кассу:

- 1% - как минимум за 45 суток до даты отправления;

- 3% - от 30 до 44 суток;

- 5% - от 10 до 29 суток;

- 10% - не раньше чем за 9 суток.

Такую шкалу станут применять к билетам, купленным с 1 декабря 2026 года. Сбор на возврат приобретенных ранее останется 3,7 рубля.

«В международном сообщении за возврат проездных документов, оформленных для проезда в сообщении со странами СНГ и Республикой Абхазия, взимается сбор, аналогичный установленному для внутригосударственного сообщения, а в сообщении с Китаем, Монголией и Северной Кореей сбор за возврат остается без изменений (5 швейцарских франков)», - добавили в РЖД.