5 ноября погода не порадует жителей Пензенской области

Общество

5 ноября погода не порадует жителей Пензенской области
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5 ноября Пензенская область останется во власти черноморского циклона. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут 0...-5 градусов. Днем ртутные столбики задержатся в пределах -2...+3. К ночи на пятницу похолодает снова до 0...-5, вероятен дождь.

В течение суток в разных районах области ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

С утра до вечера 5-го числа будет дуть северо-западный ветер ветер со скоростью 8-13 м/с. Потом воздушный поток пойдет с запада и поутихнет до 7-12 м/с.

5 ноября в народном календаре - день Якова. Если в это время шел обильный снег и не таял, зима обещала быть мягкой. Мелкая твердая «крупа» предвещала скорый приход холодов.

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