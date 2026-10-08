В сердобской районной больнице появился невролог

В неврологический стационар Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина трудоустроилась молодой специалист Анна Иванкина.

После окончания саратовского вуза девушка продолжила обучение в ординатуре на базе Пензенского института усовершенствования врачей по специальности «неврология».

Анна Иванкина устроилась на работу по программе «Земский доктор».

Единовременная компенсационная выплата поступает в течение 30 дней с момента заключения договора, что позволяет врачу быстро обустроиться на новом месте, напомнили в областном минздраве.

Ранее стало известно, что в Сердобской ЦРБ уже 6 лет остается вакантной ставка детского хирурга. Причиной назван дефицит специалистов такого профиля в масштабах всего региона.