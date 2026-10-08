Перечислены комнатные растения, очищающие воздух от канцерогенов

Доцент кафедры гигиены Пироговского университета Екатерина Дубровина назвала 5 комнатных растений, которые ночью выделяют кислород, поглощают углекислый газ и канцерогены. Они обладают САМ-типом фотосинтеза (особый метаболический путь, при котором фиксация углекислого газа и его последующее использование для синтеза сахаров разделены во времени, а не в пространстве).

«Есть пять фаворитов для очистки воздуха. Это алоэ вера, которое работает как ночной генератор кислорода и эффективно нейтрализует формальдегид. Каланхоэ насыщает спальню кислородом в темное время суток, способствуя качественному отдыху. Сансевиерия - лидер по выработке кислорода ночью, растение отлично справляется с фильтрацией бензола и формальдегида (канцерогены). Хлорофитум не только обогащает воздух кислородом, но и поглощает пыль и вредные примеси. А спатифиллум круглосуточно увлажняет воздух и очищает его от токсичных соединений, таких как ацетон, аммиак и бензол, которые тоже являются канцерогенами», - рассказала эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

Дубровина посоветовала размещать эти растения в спальне, на расстоянии от кровати от 50 см до 2 м. Для очистки воздуха будет достаточно пары крупных экземпляров.

Перед покупкой необходимо удостовериться, что растения не ядовиты для питомцев.

«И следует помнить, если цель максимально улучшить качество воздуха ночью, гораздо сильнее работают регулярное проветривание, а при необходимости - очиститель воздуха», - отметила в заключение Дубровина.