9 октября в 5 микрорайонах Пензы отключат свет

На пятницу, 9 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся микрорайоны Барковка, Пенза-II, Бугровка, Автодром Вираж и Дегтярный Затон.

С 8:30 до 12:00 без света останется СНТ «Искра-1» на Барковке (без уточнений по номерам).

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение по адресам:

- ул. Орджоникидзе, 1-14, 16, 18, 19, 19а, 21-24, 26, 26а, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пересеченная, 31, 31а, 33, 35;

- ул. 2-й Порядок, 5, 7/12, 9, 11, 13, 35, 37;

- ул. Свободы, 41, 41/20, 43, 45, 47, 49, 50а, 51, 52, 52а, 54, 55, 55а, 56, 58, 60, 66;

- ул. Столярная, 1, 3а, 6, 6а, 9, 9а, 13, 15, 17, 17а;

- Столярный пр-д, 1-12, 14;

- 2-й тупик Хользунова, 3-8;

- ул. Хользунова, 11а-13, 15-24, 28-42 (четные), 42Б;

- ул. Хользунова/Орджоникидзе, 25/37;

- ул. Черкасова, уч. 7, 9-16, 18-27, 29;

- 2-й пр-д Чернышевского, 1-8, 10, 12, 14, 16;

- ул. Чернышевского, 23, 27-33, 33а, 35, 37, 39;

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18;

- ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148;

- ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140;

- Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36;

- Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, к/н 696;

- ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59;

- Строительный пер., 4Б, 6;

- ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные);

- пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные);

- пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20;

- 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

с 9:00 до 16:00:

- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116;

- ул. Большая Поляна, 3, 7, 9;

- ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69 (нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные);

- 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14;

- 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16,18;

- ул. Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22;

- ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85;

- Хороший пер., 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные);

- ул. Яблоневая, 66;

- ул. Ясная, 46.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Дегтярный Затон, стр.: 20, 23;

- 1-й пр-д Демьяна Бедного, стр. 8, 25, 27, 29, 33, 39-43 (нечетные);

- пр-д Достоевского, 1, 7, 9, 11; 1-й пр-д Достоевского, 1а; 2-й пр-д Достоевского, 4, 5, 11;

- ул. Измайлова, 85;

- ул. Казанская, 21, 25, 31, з/у 32а, 34, 44, 46, 48, 50, 52;

- Казанский пер., 1, 2, 4, 6, стр. 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Крымская, 9, уч. 12, 54.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.