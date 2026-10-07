Врач рассказал, когда лучше прокалывать уши детям

Врач-педиатр Евгений Веселов развеял миф о безопасном возрасте для прокола ушей. Родители должны принимать решение, понимая, что ребенок готов соблюдать гигиену и с осторожностью обращаться с украшением.

«Нет порога - 6 месяцев, 1 год или 5 лет, - после которого риски резко снижаются. Педиатры советуют дождаться, когда ребенок сможет осознанно участвовать в уходе за проколом», - объяснил специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Хотя медицинских противопоказаний к прокалыванию мочек в раннем, даже младенческом, возрасте нет, здесь роль играют другие ключевые факторы.

Прежде всего - это поведение малыша. Ребенок трогает уши грязными руками, задевает серьги одеждой, тянет за них. Такие действия способны привести к воспалению.

Кроме того, расстегнувшаяся серьга может попасть в рот или дыхательные пути.

Нередко после прокола возникают локальные осложнения: болезненность, покраснение, инфицирование, врастание серьги в ткани.

Педиатр пояснил, что первые сережки должны быть из гипоаллергенных составов, чтобы не развился дерматит.

«Самое опасное - прокол хрящевой части уха. Инфекция хряща - перихондрит - протекает тяжело, может привести к абсцессу, отмиранию хряща и стойкой деформации», - предупредил Веселов.