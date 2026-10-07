В Заречном работникам предприятия выплатили крупный долг по зарплате

Общество

В Заречном работникам предприятия выплатили крупный долг по зарплате
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В Заречном работникам предприятия по производству машин спецназначения задолжали более 2 млн рублей по зарплате.

Организация систематически нарушала сроки выдачи людям денег, из-за чего за август - сентябрь 2025 года 11 сотрудников недополучили крупную сумму.

Прокуратура, изучив ситуацию, инициировала возбуждение уголовного дела.

Надзорный орган обратился в суд с требованием взыскать с предприятия и задолженность, и денежную компенсацию за задержку зарплаты.

После принятых мер работникам выплатили более 2,2 млн рублей, уточнили в областной прокуратуре.

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