В поликлинике Заречного будут работать ведущие пульмонологи ФМБА

Зареченцы смогут получить консультации ведущих специалистов Национального медицинского исследовательского центра пульмонологии ФМБА России. Они будут работать в городской поликлинике с 21 по 23 октября.

«Врачи примут пациентов с такими диагнозами, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и хронический бронхит», - сообщили в администрации Заречного.

Также к специалистам НМИЦ могут обратиться горожане, страдающие кашлем более 3 недель и одышкой.

Прием будет вестись по записи. Она осуществляется по телефону 60-10-65 с 8:00 до 16:00 в будни.

«По итогам консультаций зареченцы также могут получить направление в одно из ведущих медицинских учреждений России», - добавили в администрации закрытого города.