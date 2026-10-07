Перечислены адреса в Пензе, где отключат свет 8 октября

В четверг, 8 октября, в Пензе на части улиц и проездов в микрорайонах Автодром Вираж, Согласие, Пенза-II, Заря-2, а также в отдельных домах на Ладожской, проспекте Строителей, Куйбышева и Аустрина отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107;

- ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31;

- ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48, 50;

- ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34;

- ул. Хорошая, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-67, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а;

- ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Марата, 184, 189;

- ул. Поимская, 17, 18, 20, 20а;

- 1-й Поимский пр-д, 1, 3-9, 13-24, 26, 32;

- 2-й Поимский пр-д, 1-8, 10, 12/19, 16, 18, 20, 22;

- СНТ «Заря» (Согласие), 2/93, 2/149, уч. 2/66-2/69, 2/74, 2/140, 2/146-2/148, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/167, 2/169-2/175, 2/178, 2/179, 2/181, 2/182, 2/186, 2/187, 2/195;

- ул. Орджоникидзе, 1-14, 16, 18, 19, 19а, 21-24, 26, 26а, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пересеченная, 31, 31а, 33, 35;

- ул. 2-й Порядок, 5, 7/12, 9, 11, 13, 35, 37;

- ул. Свободы, 41, 41/20, 43, 45, 47, 49, 50а, 51, 52, 52а, 54, 55, 55а, 56, 58, 60, 66;

- ул. Столярная, 1, 3а, 6, 6а, 9, 9а, 13, 15, 17, 17а;

- пр-д Столярный, 1-12, 14;

- 2-й тупик Хользунова, 3-8;

- ул. Хользунова, 11а-13, 15-24, 28-42 (четные), 42Б;

- ул. Хользунова/ул. Орджоникидзе, 25/37;

- ул. Черкасова, уч. 7, 9-16, 18-27, 29;

- 2-й пр-д Чернышевского, 1-8, 10, 12, 14, 16;

- ул. Чернышевского, 23, 27-33, 33а, 35, 37, 39;

- пр. Строителей, 70;

- ул. Ладожская, 55, 63, 67;

- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116;

- ул. Большая Поляна, 3, 7, 9;

- ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69 (нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные);

- 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14;

- 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16, 18;

- ул. Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22;

- ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85;

- переулок Хороший, 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные);

- ул. Яблоневая, 66;

- ул. Ясная, 46.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Куйбышева, 34Б.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Аустрина, 44-56 (четные), 60, 62, 64, 70, 72.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Абрикосовая, 11, 11а, 13, 15-28, 30;

- пр-д Абрикосовый, 1, 3-11 (нечетные), 15, 17;

- ул. Ежевичная, 14а, 17-24, 26, 28;

- ул. Киселевой, стр. 54;

- ул. Персиковая, 12, 16, 17, 19-23, 25-29, 31, 45а.