Назван максимальный размер пособия для беременных пензячек

В Пензенской области 513 будущих мам получают единое пособие. Об этом в среду, 7 октября, во Всероссийский день беременных, сообщили в региональном отделении СФР.

Выплата назначается тем, кто встал на учет на сроке до 12 недель (но не ранее 6-й) и регулярно посещает медицинскую организацию. Деньги начисляются до месяца родов включительно.

«Размер пособия зависит от уровня дохода семьи и может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Пензенской области максимальная выплата в 2026 году - 17 341 рубль», - уточнили в СФР.

С начала года на эти цели было в общей сложности направлено более 6 млрд рублей.

«Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость будущих родителей», - пояснили в Отделении Соцфонда России по Пензенской области.