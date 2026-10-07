Мошенники переходят на наличные деньги

В России мошенники стали реже требовать перечислить деньги на карту. Вместо этого они убеждают жертву снять наличные и передать их курьеру. Полученную сумму злоумышленники переводят в криптовалюту.

«По данным отраслевого источника, проанализировавшего более 40 эпизодов, свыше 80% схем уже не предполагали перевода денег на карту дропа. Жертва снимала наличные, передавала их курьеру, а тот доставлял средства в обменник для конвертации в криптовалюту», - рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» эксперт по кибербезопасности Семен Тютюев.

Специалист пояснил: у банковского перевода есть цифровой след (можно увидеть сумму, время, получателя, историю счета), подозрительную операцию могут остановить до того, как аферисты получат деньги. Поэтому мошенники все чаще используют курьеров, которые забирают наличные.

«После конвертации в криптовалюту средства можно раздробить, перевести между несколькими кошельками и обменять на другие монеты. У банковского перевода один маршрут, а здесь возникает множество развилок», - отметил эксперт.

Курьеры - уязвимое звено в схеме. Полицейские, используя записи с камер, данные систем распознавания лиц, часто задерживают их после первого же преступления. Однако похищенные деньги к тому моменту уже могут пройти через обменник, поэтому поимка пособника не означает возврата средств.

Тютюев подчеркнул: просьба снять наличные и передать их незнакомцу, конвертировать в криптовалюту для защиты сбережений - всегда уловка злоумышленников. В этом случае необходимо прекратить разговор и позвонить в банк по официальному номеру.