Благоустройство центра Кузнецка должны завершить до ноября

В Кузнецке продолжается благоустройство центральной части. О ходе работ в среду, 7 октября, рассказал глава города Виктор Агафонов.

Так, на Аллее вязов уложили плитку. Впереди - монтаж входной группы, размещение 12 информационных стоек о прошлом Кузнецка, 3 декоративных силуэтов кузнецов и 12 кованых скамеек.

Перед музеем «Кузнецкое подворье» установили два кованых фонаря.

«Они тонко подчеркивают дух старинной кузнечной слободы и дополняют архитектурный облик территории. Выполнены они руками нашего земляка, талантливого мастера - кузнеца Юрия Александровича Фадеева, который вдохнул в металл очарование старинного кузнечного ремесла», - написал Виктор Агафонов на своих страницах в соцсетях.

По проекту «Туристический код исторического центра города Кузнецка» часть работ уже тоже выполнена. Как сообщалось ранее, установлена вечерняя подсветка на 3 исторических зданиях на улице Ленина: Музее воинской славы, гимназии № 1 и художественной школе.

«Все работы планируется завершить к началу ноября», - уточнил чиновник.