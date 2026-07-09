В Заречном продолжают восстанавливать Лесной пруд

В Заречном продолжают восстанавливать пруд в зоне отдыха «Лесная». Запланирован третий этап добавления в воду специальных биопрепаратов.

Используются те же вещества, что и в прошлом году.

«Альголизосорб» применяется в пляжной зоне, он активно уничтожает нитчатую водоросль. По всему объему пруда распределили «Альготексплит», который расщепляет донные отложения. Один из самых важных компонентов - «Альготек Аква», или хлорелла», - рассказал глава Заречного Алексей Костин в своем канале в МАХ в четверг, 9 июля.

Хлорелла борется с цветением синезеленых водорослей, улучшает кормовую базу для рыб, повышает прозрачность воды, насыщает ее кислородом и устраняет неприятный запах.

В этом году первый этап добавления в воду препаратов прошел 15 мая, второй - в июле. Третий запланировали на середину августа.

Зареченцы заметили на поверхности Лесного пруда массу, похожую на пену. Как пояснил Костин, это отцветшие синезеленые водоросли. Они появились потому, что из-за погоды второй этап добавления в воду препаратов пришлось перенести. Другая причина - отключение скважин, которые заработали в прошлом году. Они нужны для подпитки водоема чистой водой.

Скважины отключили потому, что необходимо отремонтировать дамбу, а для этого требуется понизить уровень воды.

В Заречном решили восстановить все водоемы. Работы начались в 2025-м. Программа рассчитана до 2033 года.