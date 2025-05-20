Гидроавиаслет в Засечном: программа основного дня

20.05.2025 | 10:46

В предстоящие выходные в Пензенской области пройдет второй всероссийский и первый международный гидроавиаслет «Крылья Спутника» (0+). В нем примут участие пилоты из России, Белоруссии, Черногории, Германии, Швейцарии, Англии, Китая, Нидерландов и Мальдив.

Самолеты прибудут на аэродром Сосновка 23 мая. После 16:00 гидропланы перелетят на озеро в Спутнике.

Основным днем гидроавиаслета станет суббота, 24 мая; мероприятия начнутся с 10:00. Состоятся парад авиации, демонстрационные полеты и прыжки парашютистов.

Планируется зафиксировать рекорд России и мира - самое большое скопление гидропланов в одной акватории.

Также в планах работа выставок (ретротехника МЧС, военная техника, спорткары), полеты на воздушных шарах и концертная программа.

Почетным гостем гидроавиаслета станет Светлана Капанина - семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту. Ее выступление состоится в 12:00. Прибыв в Пензенскую область, она посадила самолет на аэродром Сосновка в своем фирменном стиле. Посмотреть можно на видео, прикрепленном к материалу.

Вход на гидроавиаслет свободный.

25 мая гидропланы перелетят в Сосновку, 26-го - в «Тарханы».