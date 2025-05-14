Водителей хотят лишать прав по результатам медосмотра

14.05.2025 | 08:31

Во вторник, 13 мая, Комитет Госдумы по транспорту поддержал законопроект, согласно которому медицинские организации обяжут направлять правоохранителям информацию о медосмотрах и противопоказаниях к управлению транспортным средством.

Непрофессиональные водители, работа которых не связана с перевозкой грузов и пассажиров, должны проходить медицинское освидетельствование раз в десять лет при плановой замене прав. За это время у человека может развиться заболевание, при котором управление автомобилем запрещено, однако он будет продолжать водить машину, пока не закончится срок действия удостоверения.

Еще в октябре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому результаты медосмотра водителей будут передаваться в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД для актуализации данных о состоянии их здоровья.

После этого продолжалась работа над поправками к документу. Во втором чтении депутаты закрепили бесплатное проведение медицинского освидетельствования водителей.

Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев, выявленное при медосмотре заболевание еще не станет основанием для лишения прав. После этого водителя направят на полноценное освидетельствование - на это отводится 3 месяца, в течение которых он сможет управлять машиной. И даже если суд на основании заключения специалистов лишит автомобилиста прав, он впоследствии сможет их вернуть, когда вылечится.

В свою очередь, глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев добавил, что результаты внеочередного освидетельствования на основании назначения врача будут представляться в электронном виде. При этом данные военных и приравненных к ним лиц ни в каком доступе фигурировать не будут - для них существуют специальные организации.