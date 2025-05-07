Общество

Детям Великой Победы хотят присвоить статус и дать льготы

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Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение законопроект о присвоении официального статуса детям Великой Победы. Речь идет о гражданах России, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и постоянно проживавших в СССР в годы Великой Отечественной войны.

Авторы инициативы указали, что в 46 регионах предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для этой категории граждан.

«Данная категория пенсионеров старше 80 лет, переживших вместе со взрослыми тяготы и лишения военного времени, до сих пор не имеет официального признания на государственном уровне, что вызывает у них чувство обиды и несправедливости. С каждым годом их численность стремительно сокращается», - цитирует «Парламентская газета» пояснительную записку к документу.

Законопроект предусматривает для детей Великой Победы следующие меры социальной поддержки:

- оказание бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий;

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);

- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;

- внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

- преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания - стационарного, полустационарного и на дому.

Законопроект также предполагает, что в дополнение к этим мерам регионы смогут устанавливать и свои льготы для детей Великой Победы.

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