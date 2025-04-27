В России скоро заработает реестр алиментщиков

25 мая в силу вступит новый закон о создании в России реестра неплательщиков алиментов. Базу данных сделают открытой.
В нее внесут сведения о нерадивых родителях, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за долги по алиментам.
Гражданам, попавшим в список, сообщат об этом в течение суток, пишет «Парламентская газета».
Сведения об алиментщике будут находиться в реестре до тех пор, пока он полностью не погасит свой долг.
Чтобы Федеральная служба судебных приставов могла получать актуальные сведения о трудоустройстве числящихся в базе, ведомство наладит взаимодействие с Социальным фондом РФ через единую электронную систему.
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