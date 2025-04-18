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Общество

Ремонт школы в селе Потодеево планируют закончить в августе

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В пятницу, 18 апреля, министр образования Пензенской области проверил, как ремонтируется школа в селе Потодеево Наровчатского района. Он осмотрел все аудитории, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Ремонт школы в селе Потодеево планируют закончить в августе

«Работы идут согласно графику. Не скрою, есть определенные недочеты. С подрядчиком переговорили, определили контрольные точки для повторного приезда и контроля строительных работ. Но подрядчик ремонтирует уже не первую школу. Есть общее понимание процесса. Думаю, что все будет в порядке», - заявил министр.

Капитальный ремонт филиала средней школы села Наровчат в селе Потодеево начался в феврале и должен быть завершен в августе. На модернизацию здания, построенного в 1971 году, выделили более 20 млн рублей (18,6 млн - из федерального бюджета).

Ремонт школы в селе Потодеево планируют закончить в августе

Строители занимаются фундаментом, цоколем, отмосткой, кровлей, потолками, окнами, дверями, лестницами, входными группами, перечислили в областном минобре. Они заменят системы горячего и холодного водоснабжения, канализации и др. 65% работ уже выполнено.

Глава Наровчатского района Сергей Скудин рассказал, что учеников школы (их 35) сейчас возят на автобусах получать знания в соседнее село. «Этот ремонт очень важен, потому что Потодеево - перспективное село. Здесь находится крупный молочный комплекс, которому нужны работники. В семьях имеются дети», - отметил он.

Ремонт школы в селе Потодеево планируют закончить в августе

Алексей Фомин добавил, что в школу купят мебель. «В целом для учащихся будут созданы достаточно комфортные условия, которые практически ничем не будут отличаться от тех, что в Пензе», - подытожил он.

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Источник — фото областного минобра
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