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Общество

Названы правила эффективного взаимодействия с нейросетями

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Три главных условия эффективной работы с нейросетями - осознанное отношение к выдаваемым искусственным интеллектом (ИИ) ответам, опора на человеческую экспертизу и грамотная формулировка запросов, выяснили эксперты ВТБ. Эти принципы помогают получать от ИИ точные и полезные результаты - как в работе, так и в повседневной жизни.

Несмотря на все большее распространение нейросетей, многие пользователи совершают одни и те же ошибки: либо переоценивают возможности ИИ, либо используют его «вслепую». В результате ожидания не совпадают с реальностью, а полученные ответы могут вводить в заблуждение.

«Главная ошибка - слепо доверять нейросети только потому, что она формулирует ответы красиво и уверенно. Искусственный интеллект не является экспертом или судьей. Это всего лишь инструмент, и обращаться с ним стоит осознанно. Модели ИИ обучаются на огромных массивах данных, включая открытые источники - и это одновременно их сила и слабость. Например, если речь идет о математике или критически важных расчетах, ответ лучше перепроверить», - пояснил Team Lead DS департамента анализа данных и моделирования ВТБ Алексей Пустынников.

Важно помнить: ИИ не заменяет профессиональную экспертизу. Особенно осторожно следует относиться к рекомендациям в вопросах, связанных со здоровьем (нейросеть не обладает полной информацией о конкретном человеке, его состоянии или истории болезни) и безопасностью.

Чтобы получить действительно полезный результат, следует иметь в виду: ИИ не читает мысли, но хорошо понимает четкие инструкции. Эффективный запрос - также называемый промптом - включает несколько ключевых элементов: цель (зачем вы обращаетесь к ИИ), задачу (что конкретно нужно сделать), контекст (какие исходные данные стоит учесть), спецификации (стиль, тон, язык, объем) и ожидаемый результат (что именно вы хотите получить на выходе - текст, список, письмо, сценарий и т. д.). Чем подробнее и понятнее сформулирован запрос, тем выше шанс получить точный и осмысленный ответ.

«Главный совет тем, кто никогда не соприкасался с нейросетевыми технологиями, не бояться начинать. Попробуйте пообщаться с чат-ботом в свое удовольствие, создать картинку по описанию, улучшить стиль текста или сократите длинную статью из интернета. Главное - помнить об информационной безопасности: не стоит загружать в нейросети конфиденциальные данные», - заключил Алексей Пустынников.

Эксперты ВТБ убеждены: искусственный интеллект перестал быть экзотикой - он становится таким же рабочим инструментом, как браузер или электронная почта. Он уже решает сотни задач, которые еще недавно отнимали много времени или требовали участия специалистов. Однако важно использовать его осознанно и с пониманием своих целей, сходятся во мнении эксперты ВТБ.

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Источник — фото pxhere.com
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