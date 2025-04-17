«Паровоз Победы» сделает в Пензенской области 4 остановки

17.04.2025 | 13:52

«Паровоз Победы» в Пензенской области сделает не 1, а 4 остановки: в поселке Лунино, Пензе, на станции Асеевской и в Кузнецке.

График выглядит так:

- Лунино - 3 мая с 16:20 до 17:00 (без праздничной программы);

- Пенза-I - 4 мая с 10:00 до 13:00 (с праздничной программой);

- Асеевская - 4 мая с 16:55 до 17:35 (без праздничной программы);

- Кузнецк - 4 мая с 18:50 до 19:30 (без праздничной программы).

Во время остановок без концерта можно будет сделать фото с реконструкторами, военной техникой времен Великой Отечественной войны и легендарным паровозом «Лебедянка».

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, вниманию зрителей представят 9 платформ с эксклюзивными экспонатами. Это автомобиль-амфибия, тяжелая бронетехника, образцы уникального стрелкового оружия, а также вагоны «Бессмертного полка».