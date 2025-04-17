Мошенники используют для обмана легенду о вирусе «мамонтовой оспы»

17.04.2025 | 08:26

Аферисты моментально подстраиваются под действия официальных структур, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. В частности, они воспользовались учениями, которые провела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 15 странах, чтобы проверить готовность к реагированию на новую пандемию.

Согласно сценарию, вспышка инфекции якобы произошла после того, как ученые раскопали останки шерстистого мамонта в арктической тундре. Вымышленный вирус получил название «мамонтовой оспы».

После учений эксперты по кибербезопасности зафиксировали всплеск активности рассылки о «неизвестном вирусе», которым якобы массово болеют россияне. Об этом сообщают «Известия».

В 60% случаев злоумышленники направляли сообщения от имени несуществующих компаний (например, москвичам - от департамента противодействия массовым болезням). Прочие использовали названия реальных местных организаций, связанных со здравоохранением и санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Наиболее распространенная схема обмана с «мамонтовой оспой» - электронное письмо или сообщение в мессенджере с предложением бесплатно пройти тестирование на наличие вируса. В нем содержится фейковая ссылка якобы для записи на прием. После перехода по ней аферисты крадут персональные данные и получают доступ к другим сервисам, в том числе к банковским приложениям.

Также мошенники могут призывать к пожертвованиям на лечение больных или разработку вакцины от «мамонтовой оспы» либо сообщать о продаже «чудо-лекарства». Деньги переводятся на подставные счета.