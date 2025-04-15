Россияне верят в появление новых умных устройств

15.04.2025 | 15:42

Абсолютное большинство россиян (76%) разделяют убеждение, что в ближайшие 10 лет в дополнение к уже известным умным очкам, часам и кольцам появятся устройства, новые и по форм-фактору, и по функционалу. Это показал всероссийский опрос ВТБ, проведенный в рамках масштабного исследования «ИИинтеграция: будущее «умных» устройств», сделанного к технологической конференции Data Fusion.

Еще 16% опрошенных считают, что появятся новые функции, а формы устройств уже не изменятся. 3% не ожидают прогресса в форматах и функционале, почти 6% считают, что спросом начнут пользоваться более простые устройства или от них вовсе начнут отказываться.

При этом люди старших возрастов настроены заметно оптимистичнее молодежи: среди них новых форм и функций ждут 80-82% (в группах 46-55 и 56-65), тогда как среди молодых - 68-69% (18-25 и 26-35 лет соответственно).

Россияне активно используют носимые умные устройства и относятся к ним позитивно. Две трети респондентов охарактеризовали свое отношение к таким девайсам как «отличное» и «хорошее». Оставшиеся сообщили, что воспринимают их нейтрально.

Более половины (58%) признались, что уже используют какие-либо носимые умные устройства. Еще 31% респондентов сообщили, что пока не пользуются такими гаджетами, но хотели бы попробовать. 11% заявили, что не планируют использовать носимые умные девайсы.

В основном россияне используют умные часы, браслеты и фитнес-трекеры – их указали 95% пользователей носимых умных устройств. На втором месте, с большим отрывом от лидера - смарт-кольца (16%).

Большинство пользователей (89%) знают, что устройства собирают о них разнообразную информацию, но лишь треть (31%) специально изучали этот вопрос, остальные оперируют общими представлениями о защите данных. Такой слабый интерес обусловлен тем, что почти половина пользователей не считает критичной ту информацию, которую могут собирать о них умные гаджеты. Еще 10% вообще не знают, что утечка данных возможна.

Чуть более трети опрошенных (39%) считают, что смарт-устройства уже надежно защищены, 42% - что защиту необходимо укрепить. 13% пока не задумывались об этом. Степень настороженности сильно зависит от возраста: если среди молодежи считают защиту недостаточной лишь 34-36%% (в группах 18-25 и 26-35 лет соответственно), то в группе 56-65 лет - уже 50%.

Но респонденты всех возрастов сходятся во мнении, что в будущем по мере развития функционала смарт-гаджетов собираемым ими данным потребуется более надежная защита (63% опрошенных).

Опрос основан на социологической выборке из 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек.