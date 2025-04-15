Сетевое издание|18+|Вторник|15 апр 2025|22:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Россияне верят в появление новых умных устройств

Печать
Telegram

Абсолютное большинство россиян (76%) разделяют убеждение, что в ближайшие 10 лет в дополнение к уже известным умным очкам, часам и кольцам появятся устройства, новые и по форм-фактору, и по функционалу. Это показал всероссийский опрос ВТБ, проведенный в рамках масштабного исследования «ИИинтеграция: будущее «умных» устройств», сделанного к технологической конференции Data Fusion.

Еще 16% опрошенных считают, что появятся новые функции, а формы устройств уже не изменятся. 3% не ожидают прогресса в форматах и функционале, почти 6% считают, что спросом начнут пользоваться более простые устройства или от них вовсе начнут отказываться.

При этом люди старших возрастов настроены заметно оптимистичнее молодежи: среди них новых форм и функций ждут 80-82% (в группах 46-55 и 56-65), тогда как среди молодых - 68-69% (18-25 и 26-35 лет соответственно).

Россияне активно используют носимые умные устройства и относятся к ним позитивно. Две трети респондентов охарактеризовали свое отношение к таким девайсам как «отличное» и «хорошее». Оставшиеся сообщили, что воспринимают их нейтрально.

Более половины (58%) признались, что уже используют какие-либо носимые умные устройства. Еще 31% респондентов сообщили, что пока не пользуются такими гаджетами, но хотели бы попробовать. 11% заявили, что не планируют использовать носимые умные девайсы.

В основном россияне используют умные часы, браслеты и фитнес-трекеры – их указали 95% пользователей носимых умных устройств. На втором месте, с большим отрывом от лидера - смарт-кольца (16%).

Большинство пользователей (89%) знают, что устройства собирают о них разнообразную информацию, но лишь треть (31%) специально изучали этот вопрос, остальные оперируют общими представлениями о защите данных. Такой слабый интерес обусловлен тем, что почти половина пользователей не считает критичной ту информацию, которую могут собирать о них умные гаджеты. Еще 10% вообще не знают, что утечка данных возможна.

Чуть более трети опрошенных (39%) считают, что смарт-устройства уже надежно защищены, 42% - что защиту необходимо укрепить. 13% пока не задумывались об этом. Степень настороженности сильно зависит от возраста: если среди молодежи считают защиту недостаточной лишь 34-36%% (в группах 18-25 и 26-35 лет соответственно), то в группе 56-65 лет - уже 50%.

Но респонденты всех возрастов сходятся во мнении, что в будущем по мере развития функционала смарт-гаджетов собираемым ими данным потребуется более надежная защита (63% опрошенных).

Опрос основан на социологической выборке из 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте