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Общество

Продажу несовершеннолетним наборов для татуировок хотят запретить

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Депутат Госдумы Сергей Леонов считает необходимым запретить продажу наборов для набивания татуировок детям до 18 лет.

«Дети младше 18 лет по закону не могут самостоятельно набивать себе тату в салоне. Для этого им нужно получить письменное согласие родителей. Тем не менее на популярных маркетплейсах можно спокойно заказать набор с тату-машинкой и красками. А значит, любой ребенок, желающий набить тату, может сделать это сам», - написал он в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что дешевая продукция угрожает здоровью молодого организма. В частности, краски могут вызвать аллергические реакции и даже привести к интоксикации. Если же подросток поделится набором со сверстниками, то при использовании одной и той же иглы возрастает риск распространения вирусного гепатита.

Сергей Леонов призвал родителей внимательнее относиться к тому, что их дети заказывают на маркетплейсах.

«А если задуматься, то почему такие наборы вообще свободно продаются? На мой взгляд, нужно запретить продажу тату-наборов на маркетплейсах детям до 18 лет», - высказал он свою точку зрения.

По мнению депутата, намного безопаснее сделать татуировку в сертифицированном салоне у профессионального мастера, но опять же только после достижения совершеннолетия.

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Источник — фото pxhere.com
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