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Общество

Перечислены основные места обитания бактерий в квартире

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Несмотря на регулярную уборку, в любом доме могут найтись места, где активно размножаются бактерии. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Главным рассадником микроорганизмов она назвала ванную комнату, где тепло и влага создают идеальные условия для размножения различных грибов и бактерий.

«Рекомендуется регулярно протирать смесители и дверные ручки антибактериальными средствами, а занавески для душа - тщательно просушивать. Раз в 2-3 месяца или чаще, если вы заметите на них следы роста микроорганизмов, необходимо проводить стирку шторки или замачивание в растворе с дезинфицирующим средством», - пояснила эксперт.

В кухне излюбленные места возникновения колоний бактерий - губки для мытья посуды, разделочные доски, сливные отверстия раковин, а также посудомоечные и стиральные машины. Поэтому не стоит резать мясо и овощи на одной доске, а губки при ежедневном использовании нужно менять каждую неделю.

«После каждого использования стиральной и посудомоечной машины оставляйте их открытыми для просушивания, остатки влаги в труднодоступных местах желательно отдельно собрать сухой тряпкой. Также полезно периодически запускать работать стиральные и посудомоечные машины на высоких температурах для удаления возможных бактерий», - рекомендовала Мария Золотарева.

Еще одним источником патогенных микроорганизмов на кухне может стать холодильник.

«Ящики для овощей, где часто скапливается влага и находятся остатки продуктов, являются идеальной средой для размножения бактерий и плесневых грибов. Необходимо регулярно мыть холодильник и следить за сроками хранения продуктов», - предупредила специалист.

Кроме того, переносчиками бактерий являются мобильные телефоны, клавиатуры, мышки и пульты от телевизоров. По словам Марии Золотаревой, на поверхности мобильных телефонов может быть больше микробов, чем на ободке унитаза. Поэтому гаджеты необходимо регулярно чистить влажными или спиртовыми салфетками либо специальными средствами для компьютерной техники.

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