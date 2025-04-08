МВД: Фейковые лотереи стали популярной схемой обмана

08.04.2025 | 08:40

Фейковые лотереи и розыгрыши стали одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам-рассылки. Об этом сообщает МВД России в своем телеграм-канале.

Лотерея - это игра, где оператор проводит розыгрыш призового фонда, а участник получает право на выигрыш по условиям договора. Лотереи бывают как тиражные (розыгрыш проводится единовременно), так и бестиражные (результат определяется сразу).

В МВД РФ напомнили, что с 2014 года все лотереи в РФ являются государственными, частные розыгрыши запрещены. Организаторами могут быть только уполномоченные федеральные органы. Участие оформляется бумажным или электронным билетом. Несовершеннолетние не имеют права участвовать в лотереях.

Розыгрыши для стимулирования продаж (например, в магазинах) не считаются лотереями и не требуют лицензии, однако должны соответствовать закону «О рекламе».

Правоохранители привели пример стандартной мошеннической лотереи: яркое оформление, три бесплатных «вращения», обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на него.

«Будьте осторожны, если лотерею проводит не крупный бренд (подтверждение чего должно быть на официальном сайте) или уполномоченный федеральный орган, получение призов никто не гарантирует, а вероятность материального ущерба многократно возрастает», - предупредили в министерстве.