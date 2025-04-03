Квартиры в финале продаж: выгода, которую нельзя упустить

03.04.2025 | 09:00

Считается, что выгоднее приобрести квартиру в новом жилом комплексе на старте проекта. Однако покупка в финале продаж имеет свои преимущества: можно лично оценить свой будущий дом, сократить расходы на аренду жилья и начать готовиться к переезду.

Покупка жилья в почти готовом комплексе не только приближает момент новоселья, но и дает возможность переехать в новый и современный район, где уже есть вся необходимая инфраструктура.

На финишную прямую вышли продажи жилого дома «Ботаника» в быстрорастущем микрорайоне Пензы - ГПЗ-24. Здесь уже есть все необходимое, до школы, детского сада, поликлиники и спортивных секций можно дойти пешком. Рядом с домом - 2 торговых центра, гипермаркет, продуктовые магазины и Ангарский пляж.

В ЖК «Ботаника» идет устройство фасада, специалисты также приступили к облагораживанию территории. Благодаря ускоренному темпу строительства жилье быстро находит владельцев: осталось всего 10 квартир.

В числе актуальных предложений - видовая 1-комнатная квартира площадью 42,6 кв. м с окнами на рассветную сторону, просторной гардеробной и лоджией с панорамным остеклением.

Для ценителей закатов и живописных видов застройщик предлагает ознакомиться с 1-комнатной квартирой на 14-м этаже. Ее особенности - потолки высотой 3 метра и лоджия с видом на лес. Такая недвижимость - хороший выбор. Квартира осталась в единственном экземпляре.

Семьи, которые рассматривают форматы побольше, могут выбрать из нескольких лотов с европланировкой. Например, 2-комнатная квартира площадью 64,74 кв. м подойдет тем, кто любит простор и ужины за большим столом с родными и близкими. Планировка включает светлую кухню-гостиную, 2 спальни и несколько санузлов.

Уже в начале 2026 года покупатели смогут жить в кирпичном доме с закрытой территорией среди живописного леса и видом на старицу реки Суры.

Узнать об условиях покупки и вариантах квартир в ЖК «Ботаника» можно в отделе продаж или по телефону +7 (8412) 509-868. Также пензенцев ждут в офисе по адресу: улица Баталина, 27.

Застройщик - ООО «Домострой». Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф.

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