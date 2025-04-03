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Общество

Истекавшему кровью кузнечанину потребовалась срочная эвакуация

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В четверг, 3 апреля, бригада санавиации Пензенской области совершила очередные вылеты. Первый вызов пришел из Кузнецкого района.

Потребовалось срочно эвакуировать мужчину с илеофеморальным ранением, которое осложнилось геморрагическим шоком (критическое состояние организма, связанное с острой кровопотерей. - Прим. ред.).

«Специалисты санавиации прибыли на место в рекордно короткие сроки, что позволило незамедлительно транспортировать пациента», - сообщили в областном минздраве.

Второй вылет бригада совершила в Сердобскую межрайонную больницу имени А. И. Настина. Там помощи дожидался пациент с острым инфарктом миокарда, осложненным нарушением мозгового кровообращения.

Третий вызов поступил из Кузнецкой центральной районной больницы. В экстренной госпитализации нуждался мужчина с кардиоваскулярной патологией.

Всех больных доставили в Пензу - в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Сейчас их состояние стабилизировано. По словам медиков, своевременная эвакуация значительно повысила шансы пациентов на полное восстановление.

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Источник — фото областного минздрава
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