Истекавшему кровью кузнечанину потребовалась срочная эвакуация

В четверг, 3 апреля, бригада санавиации Пензенской области совершила очередные вылеты. Первый вызов пришел из Кузнецкого района.
Потребовалось срочно эвакуировать мужчину с илеофеморальным ранением, которое осложнилось геморрагическим шоком (критическое состояние организма, связанное с острой кровопотерей. - Прим. ред.).
«Специалисты санавиации прибыли на место в рекордно короткие сроки, что позволило незамедлительно транспортировать пациента», - сообщили в областном минздраве.
Второй вылет бригада совершила в Сердобскую межрайонную больницу имени А. И. Настина. Там помощи дожидался пациент с острым инфарктом миокарда, осложненным нарушением мозгового кровообращения.
Третий вызов поступил из Кузнецкой центральной районной больницы. В экстренной госпитализации нуждался мужчина с кардиоваскулярной патологией.
Всех больных доставили в Пензу - в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Сейчас их состояние стабилизировано. По словам медиков, своевременная эвакуация значительно повысила шансы пациентов на полное восстановление.
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