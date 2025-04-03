Аферисты взялись за дачников, заказывающих товары по интернету

03.04.2025 | 09:15

В преддверии дачного сезона мошенники пользуются тем, что владельцы участков активно заказывают на маркетплейсах или в интернет-магазинах товары для дома и сада - начиная от секаторов, граблей и тачек и заканчивая мангалами и шампурами. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.

По его словам, аферисты используют две схемы похищения данных. Первая из них заключается в том, что заказчику звонит якобы служба доставки. Ему сообщают, что посылка пришла, но у нее повреждена накладная или упаковка, поэтому ему необходимо подтвердить личность получателя.

Для этого используют ссылку, которая ведет на сайт, похожий на «Госуслуги». При авторизации на таком сайте происходит взлом аккаунта.

При использовании второй схемы человеку также поступает звонок якобы от службы доставки или маркетплейса. Мошенник сообщает о том, что жертве отправили подарок или посылку, а для получения надо выбрать пункт выдачи.

«Выбор пункта выдачи осуществляется с помощью сообщения «оператору» кода от входа в учетную запись «Госуслуг», - предупредил Тимофей Воронин.

В обоих случаях, по словам эксперта, мошенники делают ставку на любопытство и невнимательность потенциальной жертвы обмана.