Сетевое издание|18+|Четверг|3 апр 2025|10:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Аферисты взялись за дачников, заказывающих товары по интернету

Печать
Telegram

В преддверии дачного сезона мошенники пользуются тем, что владельцы участков активно заказывают на маркетплейсах или в интернет-магазинах товары для дома и сада - начиная от секаторов, граблей и тачек и заканчивая мангалами и шампурами. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.

По его словам, аферисты используют две схемы похищения данных. Первая из них заключается в том, что заказчику звонит якобы служба доставки. Ему сообщают, что посылка пришла, но у нее повреждена накладная или упаковка, поэтому ему необходимо подтвердить личность получателя.

Для этого используют ссылку, которая ведет на сайт, похожий на «Госуслуги». При авторизации на таком сайте происходит взлом аккаунта.

При использовании второй схемы человеку также поступает звонок якобы от службы доставки или маркетплейса. Мошенник сообщает о том, что жертве отправили подарок или посылку, а для получения надо выбрать пункт выдачи.

«Выбор пункта выдачи осуществляется с помощью сообщения «оператору» кода от входа в учетную запись «Госуслуг», - предупредил Тимофей Воронин.

В обоих случаях, по словам эксперта, мошенники делают ставку на любопытство и невнимательность потенциальной жертвы обмана.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте