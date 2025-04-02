«Пятерочка» запустила акцию с Лизой Арзамасовой и Ильей Авербухом

02.04.2025 | 13:19

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую масштабную акцию «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!», лицами которой стали Лиза Арзамасова и Илья Авербух.

В этот раз сеть не только порадует покупателей ценными призами, но и поможет нуждающимся. Акция стартовала 1 апреля и продлится до 19 мая, она охватила 20 регионов России.

Чтобы принять участие, необходимо оформить доставку в мобильном приложении «Пятерочки» или совершить покупку в ее магазинах на сумму от 500 рублей. Чек нужно зарегистрировать на сайте family-5ka.ru.

Еженедельно среди участников будут разыгрываться сертификаты на доставку в приложении, а также на покупку техники и гаджетов. Кроме этого, каждый сможет получить гарантированные подарки с автографами Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой.

Чем больше активированных чеков, тем выше шансы на победу. Главный приз - незабываемая семейная поездка с посещением ледового шоу.

В рамках программы «Пятерочка с заботой» 1 рубль с каждого зарегистрированного чека направят в благотворительный фонд Х5 «Выручаем». Там эту сумму удвоят, чтобы семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли получить продуктовые сертификаты и необходимую поддержку.

«Мы уверены, что добро начинается с простых вещей. Покупая продукты для своей семьи, наши покупатели автоматически помогают другим - тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Нам важно, чтобы эта акция не просто радовала людей ценными подарками, но и вдохновляла на добрые дела», - отметила руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятерочка» Эльвира Бекташева.

Акция проходит в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Северная Осетия.

Все подробности можно узнать на сайте family-5ka.ru.

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