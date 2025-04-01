Перечислены факторы, вызывающие тягу к сладкому

01.04.2025 | 08:53

Распространенное мнение о том, что постоянная тяга к сладкому является признаком диабета, не имеет научного обоснования. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

По ее словам, диабет связан не с зависимостью от сладкого, а с нарушением обмена глюкозы в организме.

«Ощущение нехватки сахара может быть вызвано самыми разными факторами - от низкокалорийного питания до банальной усталости. Организм требует быстрых углеводов, когда чувствует нехватку энергии, но это не значит, что проблема всегда связана с эндокринной системой», - пояснила врач.

Так, тяга к сладкому нередко связана с пищевыми привычками и рационом. При нерегулярном питании или слишком высоком потреблении простых углеводов уровень сахара в крови сначала резко поднимается, а затем так же резко падает. В ответ организм требует порцию сладкого и привыкает получать энергию не из сложных углеводов или жиров, а из сахара. В итоге может сформироваться устойчивая зависимость.

Эксперт напомнила, что сахар усваивается моментально, тогда как на усвоение жиров и белков организм тратит больше ресурсов. Но и эффект длится недолго - вскоре уровень сахара падает, вызывая новый приступ голода.

«Этот механизм лежит в основе зависимости от сладкого, сравнимой с эффектом привыкания к кофеину или никотину», - пояснила Любовь Станкевич.

Тягу к сладкому может вызывать недостаток магния и хрома. При дефиците первого ухудшается передача нервных импульсов и развивается усталость, а хром участвует в регуляции уровня сахара в крови. Если этих микроэлементов недостаточно, организм пытается компенсировать нехватку энергии за счет сахара.

Любовь Станкевич рекомендовала постепенно уменьшать количество сахара в чае и кашах, заменяя его медом или вовсе исключая. Кроме того, важно регулярно и сбалансированно питаться, чтобы снизить потребность в быстрых углеводах. Также следует включить в рацион больше сложных углеводов, цельнозерновых круп, бобовых, белков.

В то же время эксперт отметила, что постоянное употребление сладкого может привести к диабету.

«Избыток сахара перегружает поджелудочную железу, вынуждая ее вырабатывать больше инсулина. Со временем это может привести к ее истощению, а ткани постепенно теряют чувствительность к инсулину - так развивается сахарный диабет второго типа. Это заболевание формируется годами, а его ранние стадии могут протекать бессимптомно, поэтому важно следить за своим рационом и уровнем сахара в крови заранее», - предупредила врач.