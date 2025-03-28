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Общество

Кузнецкая электричка будет делать в пути дополнительную остановку

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С 1 апреля пригородный поезд, курсирующий между Пензой и Кузнецком, будет делать остановку на платформе 742 км.

Расписание будет следующим:

- № 7236 Пенза-I (отправление в 20:30) - о. п. 742 км (прибытие в 21:06, отправление в 21:07) - Кузнецк (прибытие в 22:30);

- № 7237 Кузнецк (отправление в 5:31) - о. п. 742 км (прибытие в 6:53, отправление в 6:54) - Пенза-I (прибытие в 7:31).

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, новая остановка введена в схему движения в связи с началом дачного сезона.

В 2024 году ее отменили с 1 ноября.

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