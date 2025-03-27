В деятельности автошкол Пензы и Кузнецка нашли нарушения

Сотрудники прокуратуры проверили автошколы, работающие в Пензенской области, и обнаружили массу нарушений.
Оказалось, что нередко водителей готовили в отсутствие достаточной материальной базы для проведения теоретических и практических занятий.
Некоторые автошколы не обеспечивали индивидуальный учет результатов курсантов, осваивающих образовательную программу, и не хранили такую информацию ни в бумажном, ни в электронном виде.
Документация на сайтах автошкол либо не размещалась, либо была устаревшей.
«Имели место факты заключения договоров об оказании платных образовательных услуг с несовершеннолетними без согласия родителей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
По результатам проверок были внесены представления руководителям 9 автошкол, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном и Первомайского районах Пензы, а также в Городищенском, Мокшанском, Сердобском районах и Кузнецке.
Ход устранения нарушений находится на контроле, добавила Елена Листарова.
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