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Общество

В деятельности автошкол Пензы и Кузнецка нашли нарушения

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Сотрудники прокуратуры проверили автошколы, работающие в Пензенской области, и обнаружили массу нарушений.

Оказалось, что нередко водителей готовили в отсутствие достаточной материальной базы для проведения теоретических и практических занятий.

Некоторые автошколы не обеспечивали индивидуальный учет результатов курсантов, осваивающих образовательную программу, и не хранили такую информацию ни в бумажном, ни в электронном виде.

Документация на сайтах автошкол либо не размещалась, либо была устаревшей.

«Имели место факты заключения договоров об оказании платных образовательных услуг с несовершеннолетними без согласия родителей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

По результатам проверок были внесены представления руководителям 9 автошкол, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном и Первомайского районах Пензы, а также в Городищенском, Мокшанском, Сердобском районах и Кузнецке.

Ход устранения нарушений находится на контроле, добавила Елена Листарова.

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