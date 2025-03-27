Дефектолог: Не стремитесь научить ребенка всему как можно раньше

27.03.2025 | 08:14

Слишком раннее развитие может негативно повлиять на ребенка. Такую точку зрения высказала «Известиям» логопед-дефектолог, руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова.

Она предупредила: каждый навык у ребенка появляется в свое время по мере того, как созревает его нервная система. Поэтому не следует искусственно стимулировать навыки, к которым мозг малыша еще не готов.

«Родители часто переживают, что чего-то не успеют или упустят. Однако важно понимать естественные нормы развития ребенка и следить за их постепенным освоением», - подчеркнула она.

Так, двухлетнему малышу вовсе не нужно распознавать буквы. Гораздо важнее эмоциональное взаимодействие с родителями, сенсорный опыт, познание мира через движение. Без них интеллектуальные навыки становятся похожими на попытки перескочить через несколько ступенек лестницы.

Наталья Абузарова утверждает, что маленькому ребенку для развития нужны не сложные игрушки и специальные методики, а насыщенная бытовая среда, где он может ползать, трогать, пробовать, исследовать, преодолевать препятствия (например, осваивать лестницу под присмотром взрослых).

«Речь - это главный показатель развития, который показывает, что все психические функции, такие как внимание, память и мышление, формируются правильно. Если в два года у ребенка не появилась фразовая речь, а в три года он все еще не разговаривает - это серьезный сигнал для родителей. В такой ситуации важно не учить ребенка буквам, а срочно обращаться к специалисту - логопеду или неврологу», - говорит Наталья Абузарова.

Дефектолог добавила, что в раннем возрасте ребенок лучше воспринимает что-то новое от мамы и в привычной обстановке. В развивающем центре его энергия тратится на адаптацию к новому пространству и незнакомым людям, и ее может не хватить на полноценное усвоение новой информации.

«Раннее развитие - это не соревнование. Не стремитесь научить ребенка всему как можно раньше, а помогайте ему осваивать мир в комфортном для него темпе. Только так можно обеспечить ему счастливое и гармоничное детство», - резюмировала Абузарова.