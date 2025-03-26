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Общество

В Пензе водители дерутся в очереди в МРЭО ГИБДД

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В Пензе водители столкнулись с очередями в МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей. Горожане жалуются, что тратят по 3 дня, чтобы поставить машину на учет.

Видео с толпой посетителей МРЭО появилось в соцсети «ВКонтакте» в среду, 26 марта. «Люди дерутся и ругаются из-за очереди!» - прокомментировал автор.

«Если бы еще не лезли левые, блатные, то можно поставить за 2 дня. А вообще бардак там творится. Берешь талон, приезжаешь, система электронная отключена, и все по живой очереди. Стоишь по живой очереди, идут с талонами. Нет там порядка! И навести некому», - высказалась пензячка.

Причину очередей в МРЭО назвали в пресс-службе УМВД России по области. Все дело в большом наплыве иностранных граждан, которые хотят заменить свои водительские удостоверения на документ российского образца. По новому закону, 1 апреля истечет срок действия прав, полученных за рубежом.

«Принято решение перевести подразделение на ближайшие дни в режим работы «до последнего клиента», - добавили в полиции.

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Источник — видео группы «Черный список Пенза»
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