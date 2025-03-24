Supernova: высокий уровень безопасности и комфорт для семьи

24.03.2025 | 09:00

Летом этого года в Ближнем Арбекове откроют свои двери последние дома нового ЖК, который предлагает жителям не только комфорт, но и высокий уровень безопасности. Жилой комплекс Supernova от ГК «РКС Девелопмент» оснащен современными средствами защиты и продуманными решениями.

Закрытый двор и камеры видеонаблюдения по периметру комплекса способствуют созданию спокойной атмосферы. Охрана на территории работает круглосуточно, осуществляя постоянный мониторинг, так что родители могут не беспокоясь отпускать детей гулять во двор.

На игровых площадках и в спортивных зонах уложено амортизирующее покрытие, что минимизирует вероятность травм. Сертифицированное оборудование гарантирует прочность и надежность в эксплуатации.

Система «умный дом» помогает контролировать освещение, климат и защиту жилья, а отсутствие газоснабжения снижает потенциальные риски.

Гарантия на отделку от застройщика подтверждает высокое качество использованных материалов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону офиса продаж (8412) 50-09-46 или на сайте проекта rks-penza.ru.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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