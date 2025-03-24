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Общество

Supernova: высокий уровень безопасности и комфорт для семьи

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Летом этого года в Ближнем Арбекове откроют свои двери последние дома нового ЖК, который предлагает жителям не только комфорт, но и высокий уровень безопасности. Жилой комплекс Supernova от ГК «РКС Девелопмент» оснащен современными средствами защиты и продуманными решениями.

Закрытый двор и камеры видеонаблюдения по периметру комплекса способствуют созданию спокойной атмосферы. Охрана на территории работает круглосуточно, осуществляя постоянный мониторинг, так что родители могут не беспокоясь отпускать детей гулять во двор.

Supernova: высокий уровень безопасности и комфорт для семьи

На игровых площадках и в спортивных зонах уложено амортизирующее покрытие, что минимизирует вероятность травм. Сертифицированное оборудование гарантирует прочность и надежность в эксплуатации.

Supernova: высокий уровень безопасности и комфорт для семьи

Система «умный дом» помогает контролировать освещение, климат и защиту жилья, а отсутствие газоснабжения снижает потенциальные риски.

Гарантия на отделку от застройщика подтверждает высокое качество использованных материалов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону офиса продаж (8412) 50-09-46 или на сайте проекта rks-penza.ru.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.

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