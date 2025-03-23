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Общество

Эксперты посоветовали огородникам полить рассаду грудным эликсиром

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Эксперты поделились с огородниками необычным лайфхаком. Оказывается, спасти рассаду от вредителей, болезней и замедленного роста поможет грудной эликсир. Это средство традиционно прописывается врачами от кашля.

В грудном эликсире объединены свойства 4 специализированных препаратов, которые предлагают магазины для садоводов и огородников: подкормки, активатора, инсектицида и фунгицида.

Так, экстракт корня солодки, входящий в состав эликсира, - это природный биостимулятор, ускоряющий деление клеток и укрепляющий корневую систему. Солодка стимулирует рост растений даже в стрессовых условиях.

Аммиак работает как мягкий источник азота, предотвращая пожелтение листьев. Он насыщает ткани рассады хлорофиллом и поддерживает баланс питательных веществ.

Анисовое масло действует как защита против тли, белокрылки и других вредносных насекомых. Антибактериальные свойства этого вещества спасут растения от грибков и гнили.

«Применять эликсир проще простого: чайная ложка на литр воды превращается в универсальный раствор для полива и опрыскивания», - пишет издание «Белновости».

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