Эксперты посоветовали огородникам полить рассаду грудным эликсиром

23.03.2025 | 10:12

Эксперты поделились с огородниками необычным лайфхаком. Оказывается, спасти рассаду от вредителей, болезней и замедленного роста поможет грудной эликсир. Это средство традиционно прописывается врачами от кашля.

В грудном эликсире объединены свойства 4 специализированных препаратов, которые предлагают магазины для садоводов и огородников: подкормки, активатора, инсектицида и фунгицида.

Так, экстракт корня солодки, входящий в состав эликсира, - это природный биостимулятор, ускоряющий деление клеток и укрепляющий корневую систему. Солодка стимулирует рост растений даже в стрессовых условиях.

Аммиак работает как мягкий источник азота, предотвращая пожелтение листьев. Он насыщает ткани рассады хлорофиллом и поддерживает баланс питательных веществ.

Анисовое масло действует как защита против тли, белокрылки и других вредносных насекомых. Антибактериальные свойства этого вещества спасут растения от грибков и гнили.

«Применять эликсир проще простого: чайная ложка на литр воды превращается в универсальный раствор для полива и опрыскивания», - пишет издание «Белновости».