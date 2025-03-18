Сетевое издание|18+|Вторник|18 мар 2025|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Олег Мельниченко о присоединении Крыма: У нас одна Родина

Печать
Telegram

Во вторник, 18 марта, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях рассказал об акции, устроенной активистами «Молодой Гвардии» в честь важного для всей страны события - присоединения Крыма к России.

Молодые люди собрались на Юбилейной площади и, используя красные листы, выстроились в виде живой надписи «Единство».

«11 лет назад жители Крыма отказались признать в качестве законного правительства националистов, путем государственного переворота захвативших власть в украинском государстве. Крымчане приняли решение о присоединении региона к Российской Федерации. За эту инициативу проголосовало абсолютное большинство участников общенародного референдума», - рассказал Олег Мельниченко.

18 марта 2014 года был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии региона в состав РФ и образовании новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

«Историческая справедливость восстановлена. Крым наш! У нас одна судьба, одна Родина, одно великое будущее», - выразил уверенность пензенский губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте