Олег Мельниченко о присоединении Крыма: У нас одна Родина

18.03.2025 | 10:43

Во вторник, 18 марта, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях рассказал об акции, устроенной активистами «Молодой Гвардии» в честь важного для всей страны события - присоединения Крыма к России.

Молодые люди собрались на Юбилейной площади и, используя красные листы, выстроились в виде живой надписи «Единство».

«11 лет назад жители Крыма отказались признать в качестве законного правительства националистов, путем государственного переворота захвативших власть в украинском государстве. Крымчане приняли решение о присоединении региона к Российской Федерации. За эту инициативу проголосовало абсолютное большинство участников общенародного референдума», - рассказал Олег Мельниченко.

18 марта 2014 года был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии региона в состав РФ и образовании новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

«Историческая справедливость восстановлена. Крым наш! У нас одна судьба, одна Родина, одно великое будущее», - выразил уверенность пензенский губернатор.