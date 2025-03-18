19 марта в Пензе закроют проезд по улице Октябрьской

В среду, 19 марта, в Пензе изменится схема движения по улице Октябрьской. Об этом сообщили в администрации города.
С 9:30 до 10:45 проезд от дома № 4 до пересечения с улицей Володарского будет ограничен.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Суворова, Володарского, Плеханова.
«Перекрытие проезжей части связано с проведением церемонии открытия мемориальной доски сотруднику СОБР «Агат», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Автомобилистам следует учитывать данную информацию при планировании маршрута и расчете времени поездки.
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