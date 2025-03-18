19 марта в Пензе закроют проезд по улице Октябрьской

18.03.2025 | 10:59

В среду, 19 марта, в Пензе изменится схема движения по улице Октябрьской. Об этом сообщили в администрации города.

С 9:30 до 10:45 проезд от дома № 4 до пересечения с улицей Володарского будет ограничен.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Суворова, Володарского, Плеханова.

«Перекрытие проезжей части связано с проведением церемонии открытия мемориальной доски сотруднику СОБР «Агат», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Автомобилистам следует учитывать данную информацию при планировании маршрута и расчете времени поездки.