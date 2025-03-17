18 марта жителям Пензенской области обещают снег и дождь

17.03.2025 | 21:00

Во вторник, 18 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег с дождем, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -2...-7 градусов, местами ожидается мокрый снег.

Днем на улице прогнозируется 0...+5. В ночь на среду похолодает до -3...-8 градусов, преимущественно будет без осадков.

В народном календаре 18 марта Конон Огородник. На Руси верили: если в этот день солнечно, летом града можно не бояться. Подмечали, что с Конона морозы, которые случаются до восхода солнца, становятся все легче.