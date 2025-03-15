Раскрыто количество экономических преступлений в области

15.03.2025 | 12:51

В 2024 году в Пензенской области было выявлено 331 преступление экономической направленности, из которых 249 - тяжкие и особо тяжкие, 84 совершены в крупном и особо крупном размере, 14 касаются налогов, 69 - бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено 150 человек.

«Так, задокументирован факт получения взятки в сумме более 350 тысяч рублей руководителями одной из крупных коммерческих организаций с государственным участием за беспрепятственное подписание актов выполненных работ», - привели пример в УМВД России по Пензенской области.

За 2 месяца 2025-го в регионе зафиксировано уже 100 преступлений в сфере экономики.

В частности, заместитель главврача одной из районных больниц дважды нарушил закон: за взятки он помогал оформить инвалидность и получить освобождение от службы в армии. В общей сложности медик получил более 600 тысяч рублей.

Правоохранители также выяснили, что председатель одного из пензенских ТСЖ похитил из общественной казны более 2,5 млн рублей.

5 уголовных дел, возбужденных в этом году, касаются уклонения от налогов на сумму более 110 млн рублей. Еще 9 - хищения более 3 млн бюджетных средств, выделенных на заключение соцконтрактов. В 56 случаях речь идет о фиктивной регистрации фирм-однодневок, через которые в общей сложности было переведено и незаконно обналичено свыше 30 млн рублей.