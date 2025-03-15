Пензенской школе присвоят имя десантника номер один

15.03.2025 | 14:29

Пензенской средней общеобразовательной школе № 78 присвоят имя дважды Героя Советского Союза Василия Афанасьевича Глазунова. Законопроект размещен на сайте регионального парламента.

Василий Глазунов - первый командующий Воздушно-десантными войсками. Его имя стало легендой, а крылатая пехота называет себя «войсками дяди Васи».

Именем Глазунова названа улица в Октябрьском районе Пензы.

«Присвоение школе № 78 г. Пензы имени дважды Героя Советского Союза Василия Афанасьевича Глазунова не только увековечит память героя Великой Отечественной войны, но и послужит средством воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма, гордости за свою школу, город, регион, страну», - говорится в проекте закона.

Средства на организационные мероприятия будут выделены из бюджета Пензы. Окончательное решение депутаты Законодательного собрания Пензенской области примут на ближайшей сессии, которая состоится 21 марта.