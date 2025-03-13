Банк «Кузнецкий» увеличил продажи инвестиционных и памятных монет

13.03.2025 | 13:51

Банк «Кузнецкий» продолжает расширять ассортимент инвестиционных и памятных монет, изготовленных на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах. В 2024 году объем их продаж составил более 2,4 тысячи экземпляров, что в 1,4 раза превысило показатели 2023 года.

Лидерами продаж стали инвестиционные монеты из золота и серебра «Георгий Победоносец» и «Золотой червонец», не потеряла своей популярности яркая и запоминающаяся серия монет «Российская и советская мультипликация» с изображениями любимых персонажей из известных мультфильмов.

В настоящее время инвестирование в монеты становится все более востребованным. Монета не только станет выгодным приобретением для частной коллекции или оригинальным подарком для близких, но и позволит заработать в будущем, ведь покупку монет можно назвать одним из безопасных и стабильных способов защитить и приумножить собственные активы в долгосрочной перспективе.

По вопросам приобретения монет следует обращаться в головной офис банка «Кузнецкий». Подробная информация на сайте kuzbank.ru или по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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