Вторая очередь ЖК Supernova практически готова к заселению

12.03.2025 | 09:00

Долгожданный момент переезда уже близко: заключительная очередь жилого комплекса Supernova практически готова к заселению. ГК «РКС Девелопмент» анонсирует начало передачи ключей собственникам уже во втором квартале текущего года.

На данный момент работы находятся на финальной стадии: завершается чистовая отделка квартир, придомовая территория благоустроена и полностью огорожена.

Supernova предлагает комфортное и современное жилье. Застройщик сдерживает обещания и даже перевыполняет их. Вторая очередь готова на 90% - это весомый аргумент в пользу успешной досрочной реализации проекта. Будущие новоселы могут с уверенностью планировать переезд.

Завершение чистовой отделки - важный этап, который гарантирует, что в квартиры можно будет въехать сразу после получения ключей. Качество соответствует высоким стандартам ГК «РКС Девелопмент», а используемые материалы экологически безопасны и долговечны. Подробную информацию можно найти на сайте проекта ЖК Supernova.

Огороженная территория и благоустроенный двор позволят жителям наслаждаться спокойствием, не беспокоясь о посторонних. Детские и спортивные площадки, зоны отдыха, зеленые насаждения и удобные пешеходные дорожки - все это создает комфортную и уютную атмосферу, особенно для семей, воспитывающих детей.

Для будущих новоселов заканчивается период ожидания. Осталось совсем немного - и мечта о квартире станет реальностью. Переезд - это не просто смена адреса, это начало очередной главы жизни, наполненной радостью и комфортом в ЖК Supernova.

Постоянно обновляемая информация о ходе работ и сроках передачи ключей доступна на официальном сайте застройщика и в телеграм-канале. Телефон офиса продаж (8412) 50-09-46.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.