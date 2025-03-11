Юрист: Мошенники могут продать квартиру без ведома владельца

11.03.2025 | 07:53

Преступники, специализирующиеся в сфере недвижимости, могут продать квартиру без участия собственника, используя невнимательность ее владельца и юридические лазейки. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова.

Она отметила, что мошенники часто выбирают своих жертв неслучайно. Их жертвами нередко становятся люди, которые не живут в своей квартире - например, сдают ее в аренду или уехали в другой город.

«Один из сценариев - подделка документов. Мошенники получают доступ к вашим персональным данным, создают фальшивую доверенность или даже поддельный паспорт. С этими документами идут в Росреестр, где оформляют сделку купли-продажи или дарения через упрощенный порядок регистрации прав, если документы подаются через МФЦ или электронно», - назвала она один из способов мошенничества.

Другой вариант - использование так называемых «технических собственников», то есть номинальных владельцев. В этой схеме задействуется человек, который не является фактическим владельцем недвижимости, но на него оформляется квартира. Это может быть маргинал, малообеспеченный гражданин, иностранец.

«В дальнейшем такие «собственники» могут продать квартиру без ведома реального владельца, а затем исчезнуть», - пояснила Юлия Крючкова.

Опасность также таит ситуация, когда документы на квартиру передаются в залог или третьим лицам.

По словам юриста, первыми шагами при обнаружении переоформления на другого человека должно быть обращение в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве и подача иска в суд о признании сделки недействительной.

Доказательством при этом могут служить документы: чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности, а также показания свидетелей. Если квартира была продана по поддельным документам, суд может обязать Росреестр восстановить права законного владельца.

«Чтобы защитить свою недвижимость, регулярно проверяйте выписки из ЕГРН, чтобы оперативно отслеживать изменения в правовом статусе вашей недвижимости. Это можно легко сделать онлайн через сайт Росреестра или в МФЦ. Также крайне важно не передавать оригиналы документов посторонним лицам без крайней необходимости, так как это может стать поводом для мошеннических действий», - рекомендовала Юлия Крючкова.

Она также посоветовала через нотариуса установить запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного присутствия владельца. Для дополнительной безопасности стоит подключить систему уведомлений от Росреестра, которая будет информировать собственника о любых действиях с его имуществом.