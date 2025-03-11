В Пензе откроют кризисный центр для родителей с зависимостями

11.03.2025 | 11:34

В Пензе появится кризисный центр для родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Такую задачу поставила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на дистанционном совещании с представителями Пензенской области.

Детский омбудсмен отметила, что в России достаточно много кризисных центров. В основном в них получают помощь женщины, пострадавшие от насилия или которым некуда пойти.

У пензенского центра будет своя специфика. Анализ оснований постановки на профилактический и межведомственный учет показал, что более чем в половине семей причиной неблагополучия становится злоупотребление родителями алкоголем.

«Мы планируем запустить особый центр - кризисный центр для мам, страдающих пагубными зависимостями», - пояснила Мария Львова-Белова.

Как сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, центр начнет работать в пилотном режиме в апреле.