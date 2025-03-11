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Общество

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

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Холдинг «Термодом» возводит на улице Ворошилова жилой комплекс «Ньютон». По словам застройщика, это будет честный бизнес-класс - с потолками от 3,1 м, мультифункциональными стеклами, многоуровневой системой очистки воды и массой других деталей для удобной жизни.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

Бизнес-класс чувствуется не только в доме, но и в отношении к клиентам. Так, «Термодом» разработал для квартир дизайн-проекты. При желании покупатель может получить в офисе продаж дизайн-проект своей квартиры, чтобы вдохновляться и использовать различные элементы дизайна.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

К примеру, в 3-комнатной квартире площадью 124,23 кв. м предусмотрены две детские комнаты, рядом - мастер-спальня для взрослых с выходом на лоджию и собственным санузлом. И это не просто спальное место, а целая концепция комфорта, уюта и функциональности.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

Мастер-спальня становится личным пространством, где взрослые смогут расслабиться, отдохнуть и насладиться приватностью после активного дня.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

В одной из детских дизайнеры предусмотрели спортивный уголок, чтобы дети активно проводили время и развивались.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

В обеих комнатах - шкафы, стеллажи, чтобы организовать удобное хранение вещей, книг, игрушек и других мелочей, сохраняя порядок и освобождая пространство.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

Стильная кухня-гостиная, гардеробная, функциональная прихожая - эта квартира для семьи, которая ценит комфорт, уют и современный дизайн. Она подходит для тех, кто любит проводить время вместе, устраивать семейные ужины на кухне, принимать друзей и при этом иметь достаточно личного пространства.

«Термодом» показал дизайн-проект 3-комнатной квартиры в «Ньютоне»

Больше о проекте на сайте newton-pnz.ru. Узнать о ценах, свободных квартирах, условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 28-28-20.

Застройщик ЖК «Ньютон» - ООО СЗ «Ньютон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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