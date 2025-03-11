Назван размер родительской платы за пришкольный лагерь в Пензе

11.03.2025 | 13:48

В 2025 году в Пензенской области стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием (при образовательных учреждениях) составит составит 205 рублей 30 копеек в день, сообщила замминистра образования Оксана Милаева на брифинге во вторник, 11 марта.

Родители отдадут деньги за организацию досуга и отдыха детей. Какую сумму - каждое муниципальное образование устанавливает самостоятельно. По региону она варьируется от 15 до 68 рублей 50 копеек в день.

В Пензе плату назначат по верхнему пределу (68 рублей 50 копеек).

Начальник управления образования Пензы Юрий Каленов уточнил, что в областном центре будет организовано 47 пришкольных лагерей.

«Планируем охватить 6,5 тысячи обучающихся, в том числе 1 285 детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации», - пояснил он.

В целом по региону в 2025 году в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 24 605 детей.