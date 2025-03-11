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Общество

Дети участников СВО бесплатно поедут в лагеря

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В 2025 году 1 317 детей участников специальной военной операции бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях. Об этом сообщила замминистра образования Пензенской области Оксана Милаева на брифинге во вторник, 11 марта.

В лагерях на территории региона побывают 1 247 детей участников СВО. Их родителям нужно обратиться в управление (отдел) образования района, как только стартует заявочная кампания на приобретение путевок. Где-то она уже началась, в Кузнецке и Пензе заявления будут принимать с 1 апреля.

В областном центре в этом году для детей участников СВО предусмотрено 750 путевок. Желающие отправить детей в муниципальные «Строитель» или «Юность» должны будут обратиться в управление образования. Те, кто предпочитает лагерь иной формы собственности, - в комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике на улице Богданова. Явиться нужно лично.

70 путевок выделено в лагерь на Черноморском побережье для детей погибших военных. В этом случае подавать заявление необходимо в многофункциональном молодежном центре (Пенза, ул. Кирова, 51) с 15 марта по 15 июля.

По словам Оксаны Милаевой, раньше дети погибших участников СВО имели возможность получить путевки, если их родители были прописаны в Пензенской области. Теперь это ограничение снято - достаточно того, что ребенок проживает в регионе.

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