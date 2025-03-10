Переводы от неизвестных могут быть частью мошеннической схемы

10.03.2025 | 09:52

Полицейские рассказали россиянам, что делать, если на карту пришел перевод от неизвестного отправителя. Иногда деньги специально присылают мошенники.

При получении сообщения о переводе первое, что нужно предпринять, - проверить баланс счета и убедиться, что на него зачислены средства.

Если это действительно так, следующим шагом должен стать звонок в банк - необходимо рассказать сотрудникам о случившемся.

Пока все не выяснится, тратить полученные деньги нельзя.

«Расходование может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки», - предупредил телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Также ни в коем случае не стоит пересылать деньги по другим реквизитам, если об этом просит отправитель. Нередко ошибочные зачисления связаны с мошенниками, которые специально делают переводы, а потом шантажируют жертв, якобы те причастны к финансированию террористов. Операции можно совершать только через свой банк.

Все общение с незнакомцами следует фиксировать - доказательства помогут в случае разбирательства.