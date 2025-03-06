Жителей Зари на сутки оставят без водоснабжения

06.03.2025 | 14:57

С 8:00 вторника, 11 марта, до 8:00 среды, 12-го, в Заре отключат водоснабжение.

Будут проводиться аварийно-восстановительные работ на ул. Новоселов, 104, пояснили в Горводоканале.

Воду отключат по следующим адресам:

- ул. Новоселов и проезды;

- ул. Районная;

- ул. Малоэтажная;

- ул. Руслановой;

- ул. Газовая и проезды;

- ул. Большая Брусничная и проезды;

- ул. Мозжухина и проезды;

- ул. Магистральная и проезды;

- ул. Земляничная и проезды;

- ул. Изумрудная;

- ул. Прохладная;

- ул. Садовая;

- ул. Молодежная, 14 (поликлиника);

- ул. Сузюмова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- ул. Турищева;

- ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (почта), 9, 10, 11, 12, 13 (школа), 15, 17, 19, 18, 20, 22.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам жителей», - пообещали в Горводоканале.